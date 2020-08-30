نتانياهو: محادثات سرية مباشرة مع قادة دول عربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، وجود محادثات سرية مباشرة مع قادة عدد من الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.
وأوضح نتانياهو، اليوم، خلال مؤتمر صحفي، جمعه بصهر الرئيس الأمريكي، ومستشاره جاريد كوشنر، عشية أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات أن “هناك عدة محادثات مباشرة، وغير معلنة مع القادة العرب، والمسلمين لتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل”. مشيرا إلى أن بين هذه الدول السودان، وتشاد، وسلطنة عمان.
وتصريحات نتانياهو، اليوم، تأتي بعد أيام من توقيع الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، الذي كان محط انتقادات عربية قوية، منها ما وصفه حيادا عن التوجه العربي في المنطقة.
ومن جانبه، تحدث كوشنر عن عزم بلاده الاستمرار في دعم التوجه الإسرائيلي، وقال إنها ستدعم، كذلك، توقيع اتفاقيات بين إسرائيل ودول أخرى في المنطقة، مراهنا على الاتفاق الإماراتي “لتغيير الأمور في المنطقة”.
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