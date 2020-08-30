نتنياهو: لا قيمة لمعارضة الفلسطينيين لسلام مع دول عربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مستشار وصهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبريان، اليوم الأحد، إن "جميعنا سعداء من التطبيع (مع الإمارات). وهذا يفتح الباب أمام السياحة والتجارة في الشرق الأوسط. وقد بدأ هذا الأمر".

واعتبر نتنياهو أنه "لو كان ذلك مرتبطا بقسم من الفلسطينيين، فإنه يجب طرد الإسرائيليين من بيوتهم. والانسحاب إلى حدود 1967 يعني وضع دولتنا في خطر من دون الاعتراف بدولة اليهود. وقد عزموا على مقاضاة بريطانيا بسبب وعد بلفور. وثمة أمران منعا ذلك: خطة ترامب وقدرة دول عربية بدعم من الولايات المتحدة على دفع سلام من دون فيتو فلسطيني".

وتابع أن "خطة ترامب هي الأولى التي تدفع سلاما بين إسرائيل والفلسطينيين. ولن يغادر أحد بيته. وكلما انضمت دول عربية أكثر، سيدرك الفلسطينيون أن لا قيمة لمعارضتهم".

وقال نتنياهو إنه "لم يكن بالإمكان التوصل إلى سلام من دون أصدقائنا في الولايات المتحدة. ويا كوشنر، أنت قلت أن دولا أخرى ستصنع سلاما معنا. ووبخوك أحيانا، لكني سعيد بأن هذه الانتقادات أخطأت. وصحيح أنه توجد دول أخرى تعارض، لكننا نعرف أن الواقع تغير".

وتابع نتنياهو أنه "يحظر السماح لإيران بهدم السلام بين إسرائيل والعالم العربي. وأدعوا جميع الدول في العالم إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في لجم العدوانية الإيرانية".

Advertisements

واعتبر كوشنر "أننا نحتفل باختراق طريق السلام وهذه الطريق كانت طويلة. وعندما يريد الفلسطينيون القيام بذلك معكم، ستكون إسرائيل مستعدة. وهذا يوم ينبغي الاحتفال به لأنه هذا لا يحدث كل يوم. وأحد الأسباب الذي جعلنا نعتقد أن هذا مستحيل هو الوضع في الشرق الأوسط قبل انتخاب ترامب".

وحسب كوشنر، فإنه "خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وصفوا الوضع هنا أنه غير قابل للتغيير، لكن ما رأيناها هنا مؤخرا هو العكس تماما. يوجد اتفاق بين دولتين كبيرتين وهذا يدل على المزيد من الصفقات الجديدة الأخرى. وسنستمر في دفع سلام بين إسرائيل والدول العربية. ولم أكن متفائلا أبدا إلى هذه الدرجة حيال السلام".

بدوره، قال أوبريان إن "الإمارات هي أكبر دولة تعترف بإسرائيل منذ العام 1994. وابتكارية إسرائيل وأموال الإمارات ستصنع شيئا هاما في الشرق الأوسط. والمسلمون الذين سيرغبون بالصلاة في القدس سيتمكنون من التحليق إلى هنا والقيام بذلك. وأمن إسرائيل يتعزز وهذا أحد أهدافنا".

ووصل إلى إسرائيل، صباح اليوم، الوفد أميركي برئاسة كوشنر، وبرفقة أوبريان والمبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش. وسيجري الوفد محادثات مع المسؤولين الإسرائيلية وفي مقدمتهم نتنياهو.

وسيتوجه الوفد الأميركي برفقة وفد إسرائيلي، برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، إلى أبو ظبي لإجراء محادثات ترمي إلى إتمام اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.