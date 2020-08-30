برشلونة يغلق باب الرحيل أمام ميسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن رئيس برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، أغلق أبواب الرحيل أمام نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الموسم القادم.

وكان ميسي قد أبلغ برشلونة، قبل أيام من خلال فاكس رسمي، برغبته في مغادرة النادي الكاتالوني مجانًا، هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الرئيس بارتوميو وكل المديرين أعطوا أوامر بعدم الرد على أي نادٍ يرغب في التعاقد مع ميسي.

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وأشارت إلى أن مسؤولي برشلونة لن يردوا على الهاتف أو يحددوا اجتماعًا لأي نادٍ أو يستمعوا لأي عروض تصل للنادي بشأن ميسي.

وأوضحت أن إدارة برشلونة تمنع إظهار أي مرونة في قضية رحيل ميسي، بخلاف تسديد الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو.

وقالت الصحيفة، إن استماع برشلونة لأي نادٍ سيكون علامة على الضعف، وسيفتح الطريق لخسارة خدمات اللاعب الأرجنتيني خلال الموسم المقبل.