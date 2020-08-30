الأردن: إطلاق سراح رسام الكاريكاتير #عماد_حجاج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفرجت السلطات الأردنية، ظهر اليوم الأحد، عن رسام الكاريكاتير في صحيفة "العربي الجديد"، الزميل عماد حجاج، بعد اعتقاله لمدة أبعة أيام.
وأعلن نقيب الصحافيين الأردنيين، راكان السعايدة، أنه تم قبول طلب تكفيل حجاج من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة وتم ترتيب إجراءات خروجه.
وأوقف مدعي عام محكمة أمن الدولة حجاج، الخميس الماضي، لمدة 14 يومًا بعد اتهامه بـ"تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة"، في أعقاب نشره رسم كاريكاتيري عن الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي.
وانطلقت حملة على شبكات التواصل الاجتماعي، أمس السبت، تحت عنوان "طلعوا عماد حجاج"، وتصدر هذا الوسم مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن والعالم العربي.
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