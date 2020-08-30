شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مطلق النار بشكل عشوائي في السعودية والان مع التفاصيل

الأحد 30 أغسطس 2020 ألقت الشرطة السعودية القبص على شخص اطلق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش داخل أحد الأحياء السكنية في محافظة الطائف.

Advertisements وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يطلق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش داخل أحد الأحياء السكنية معرضاً حياة الآخرين للخطر، والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف من تحديد هويته والقبض عليه " وهو مواطن في العقد الثالث من العمر"، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

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