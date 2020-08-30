شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية تعلن شفاء 657 اصابة من مرض كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 30 أغسطس 2020 اعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم الاحد، شفاء 657 اصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلع اجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء الى 76650 حالة.

Advertisements وذكرت وزارة الصحة في بيان لها ،أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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