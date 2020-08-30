تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غدا الإثنين

الأحد 30 أغسطس 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر بعض السحب قد تكون ركامية جنوباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار.



الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:27 المد الثاني عند 00:00 الجزر الأول عند الساعة 17:48 الثاني عند الساعة 07:08.

بحر عمان: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 09:16 الثاني عند الساعة 20:35 الجزر الاول عند الساعة 15:18 عند الساعة 03:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 46 32 60 20

دبــي 44 31 60 2

الشارقة 44 32 70 3

عجمان 43 31 70 30

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أم القيوين 43 31 65 25

رأس الخيمة 43 31 70 25

الفجيرة 40 32 70 25

العين 43 32 60 20

ليوا 47 30 55 15

الرويس 41 32 75 30

السلع 42 31 70 25

دلما 35 31 75 35

طنب الكبرى 34 30 80 45

طنب الصغرى 34 30 80 45

أبو موسى 34 30 80 40