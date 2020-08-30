شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يدمر "مسيرة" حوثية أطلقت باتجاه السعودية والان مع التفاصيل

الأحد 30 أغسطس 2020 أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه أراضي المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. Advertisements وكان التحالف قد أعلن، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية. ودأبت مليشيا الحوثي على محاولة توجيه مفخخاتها لمنطاق مأهولة بالسكان في السعودية وسط تنديد دولي وإقليمي بممارسات الجماعة الموالية لإيران.

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