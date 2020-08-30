شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات المصرية والان مع التفاصيل

الأحد 30 أغسطس 2020

كشفت وزير التعليم العالي في مصر الدكتور خالد عبدالغفار، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات المصرية، في مؤتمر صحفي الأحد.



وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، أن نتيجة القبول بالطب البشري 404 درجة بنسبة 98.53%، وكليات طب الأسنان 98.41%، وكليات الصيدلة 98%، وكليات العلاج الطبيعي 97.9%، وكليات الاقتصاد والعلوم السياسية 96.1%، والحد الأدنى لكليات الألسن 95.5%، وكليات الإعلام 94.6%.

وقال وزير التعليم العالي إن عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على 95% من الشعبة العلمية حوالى 30% من إجمالي الناجحين مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع طفيف فى الحد الأدنى هذا العام.

وأضاف، أن عدد من تقدم بالفعل بالنسبة للشعب العلمية 48148 طالب والشعبة الأدبية 101 ألف، بإجمالى 149 ألف طالب زيادة عن العدد المقدر، وكانت نتيجة زيادة للطلبات الواردة بناء على التظلمات ونتائجها وتغيير النتيجة لرفع الدرجات بناء على الدرجات التى تم الحصول عليها من التظلمات.

التالي نتيجة التنسيق كاملة نقلا عن صحف محلية مصرية:

أولا: الحد الأدنى (كليات الشعبة العلمية)

طب المنصورة 406.5

طب جنوب الوادي 406.5

طب الزقازيق 406

طب القاهرة 406

طب سوهاج 406

طب بور سعيد 405.5

طب طنطا 405.5

طب قناة السويس بالإسماعيلية 405.5

طب المنوفية بشبين الكوم 405.5

هندسة بترول و تعدين السويس 405.5

طب المنيا 405.5

طب كفر الشيخ 405.5

طب بنها 405

طب عين شمس 405

طب أسيوط 405

طب الإسكندرية 405

طب بني سويف 404.5

طب حلوان 404.5

طب السويس 404

طب الفيوم 404

طب أسوان 404

طب أسنان بني سويف 403.5

طب أسنان أسيوط 403.5

طب أسنان الفيوم 403.5

طب أسنان المنيا 403.5

طب أسنان الزقازيق 403.5

طب أسنان السويس 403.5

طب أسنان جنوب الوادي 403.5

طب أسنان عين شمس 403.5

طب أسنان الإسكندرية 403.5

طب أسنان القاهرة 403.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403.5

طب أسنان طنطا 403.5

طب أسنان كفر الشيخ 403.5

طب أسنان المنصورة 403.5

صيدلة المنوفية 403

صيدلة الفيوم 403

صيدلة جنوب الوادي 403

صيدلة سوهاج 402.5

صيدلة دمنهور 402.5

صيدلة طنطا 402.5

صيدلة المنصورة 402.5

صيدلة الزقازيق 402.5

صيدلة مدينة السادات 402.5

صيدلة المنيا 402.5

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 402

صيدلة حلوان 402

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 402

صيدلة بني سويف 402

صيدلة القاهرة 402

صيدلة الإسكندرية 402

صيدلة بور سعيد 402

صيدلة عين شمس 402

صيدلة أسيوط 402

علاج طبيعي جنوب الوادي 401.5

علاج طبيعي القاهرة 401.5

علاج طبيعي بنها 401.5

علاج طبيعي بني سويف 401.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 401.5

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 400.5

طب بيطري المنوفية 400.5

طب بيطري المنصورة 400.5

طب بيطري المنيا 400.5

طب بيطري العريش 400.2

طب بيطري كفر الشيخ 400

طب بيطري الزقازيق 400

طب بيطري سوهاج 400

طب بيطري أسيوط 400

طب بيطري دمنهور 400

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 400

طب بيطري القاهرة 400

طب بيطري الإسكندرية 400

طب بيطري الوادي الجديد 400

طب بيطري أسوان 400

طب بيطري جنوب الوادي 400

طب بيطري بني سويف 400

علوم البترول والتعدين مطروح 398.5

هندسة القاهرة 396

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 393.5

هندسة عين شمس 393

هندسة المنصورة 393

هندسة دمياط 392.5

هندسة الزقازيق 390

هندسة طنطا 390

هندسة سوهاج 389.5

هندسة بني سويف 389

هندسة الإسكندرية 389

هندسة جنوب الوادي 388

هندسة بنها بشبرا 387.5

هندسة كفر الشيخ 387.5

هندسة المنوفية بشبين الكوم 387

هندسة حلوان 387

هندسة بنها 387

هندسة بور سعيد 387

ثانيا: الحد الأدنى (كليات الشعبة الأدبية)

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 400.5

ألسن كفر الشيخ 398.0

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 397.5

سياسة واقتصاد السويس 396.5

سياسة واقتصاد بني سويف 394.5

إعلام المنوفية 394.0

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 393.7

ألسن عين شمس 393.5

إعلام القاهرة 392.5

ألسن بني سويف 392.0

ألسن المنيا 391.5

ألسن أسوان 391.0

ألسن سوهاج 391.0

ألسن الأقصر 390.5

إعلام بني سويف 390.0

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5

آثار الزقازيق بصان الحجر 388.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388.0

إعلام جنوب الوادي 388.0

آثار القاهرة 386.5

آثار دمياط 386.5

آثار و لغات مطروح 385.0

آثار الفيوم 384.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف 384.0

آثار أسوان 384.0

آثار الأقصر 383.5

آثار سوهاج 382.0

آثار جنوب الوادي 381.0

تربية الزقازيق 380.5

تربية المنيا 380.0

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 379.0

تربية طنطا 378.5

تربية عين شمس 378.0

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 377.0

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تربية بنها 376.5

فنون جميلة (فنون) المنصورة 376.0

فنون جميلة (فنون) حلوان 376.0

تربية بور سعيد 375.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 375.5

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375.0

فنون جميلة (فنون) أسيوط 374.5

تربية الإسكندرية 373.5

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 373.0

تربية المنصورة 373.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 371.5

تربية مدينة السادات 370.5

آداب العريش 369.7

تربية دمنهور 369.0

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368.0

تربية جنوب الوادي 367.0

تربية كفر الشيخ 367.0

فنون جميلة (فنون) المنيا 367.0

تربية حلوان 366.0

فنون جميلة (فنون) الأقصر 365.5

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 365.0

تربية سوهاج 364.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 363.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة 363.0

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 362.5

آداب القاهرة 362.0

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 361.5

تربية الفيوم 361.5

تربية بني سويف 361.0

تربية أسيوط 361.0

تربية مطروح 361.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 360.5

تربية (طفولة) طنطا 360.0

تربية بنات عين شمس 359.5

سياحة وفنادق الإسكندرية 359.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 359.0

تربية طفولة مبكرة المنوفية 358.5

تربية السويس 358.0

تربية طفولة مبكرة المنيا 357.5

آداب عين شمس 357.0

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 356.0

آداب بنها 355.5

تربية نوعية موسيقية مطروح 355.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 355.0

تربية طفولة مبكرة أسيوط 354.5

حقوق سوهاج 354.0

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 354.0

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 353.5

تربية نوعية الزقازيق 353.0

تربية نوعية المنيا 353.0

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 352.0

حقوق المنيا 351.5

آداب حلوان 351.5

تربية (طفولة) كفر الشيخ 351.0

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 350.5

تجارة القاهرة 350.5

تربية طفولة مبكرة بني سويف 350.0

آداب الإسكندرية 350.0

آداب المنصورة 349.0

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 348.5

تجارة جنوب الوادي 348.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348.0

تجارة عين شمس 347.0

تربية طفولة مبكرة الفيوم 347.0

تجارة المنصورة 347.0

تجارة و إدارة أعمال حلوان 346.0

تربية طفولة مبكرة القاهرة 346.0

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346.0

تربية نوعية طنطا 346.0

تجارة دمياط 345.5

آداب و علوم إنسانية السويس 345.0

تجارة الزقازيق 345.0

آداب الزقازيق 345.0

تربية طفولة مبكرة دمنهور 345.0

تربية (طفولة) الإسكندرية 345.0

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 344.5

آداب طنطا 344.5

تربية (طفولة) عين شمس 344.5

آداب بور سعيد 344.5

تربية طفولة مبكرة مطروح 344.5

تجارة الإسكندرية 344.0

آداب انتساب موجه القاهرة 343.0

تربية العريش 342.7

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341.0

آداب المنوفية بشبين الكوم 341.0

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 340.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 340.5

آداب انتساب موجه عين شمس 340.0

حقوق بور سعيد 339.5

سياحة وفنادق المنصورة 339.0

آداب بنات عين شمس 337.5

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 337.5

آداب انتساب موجه بنها 337.5

تجارة أسوان 337.5

آداب كفر الشيخ 337.0

تجارة انتساب موجه القاهرة 337.0

آداب انتساب موجه حلوان 336.0

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 335.5

تربية (طفولة) جنوب الوادي 335.5

آداب الفيوم 335.0

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 335.0

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 334.5

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 334.5

تجارة بنها 334.0

آداب دمياط 334.0

آداب أسوان 333.5

تربية نوعية أسيوط 333.0

تربية نوعية كفر الشيخ 333.0

آداب دمنهور 332.0

آداب انتساب موجه الإسكندرية 332.0

حقوق دمياط 332.0

تربية نوعية القاهرة 331.5

تجارة بور سعيد 331.5

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 331.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 331.0

آداب الوادي الجديد 331.0

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5

تربية (طفولة) السويس 330.5

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 330.0

تربية جنوب الوادي بالغردقة 330.0

تربية أسوان 330.0

تجارة العريش 329.7

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 329.5

تجارة بني سويف 329.0

تربية (طفولة) سوهاج 329.0

تربية الوادي الجديد 329.0

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 329.0

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328.5

آداب انتساب موجه الزقازيق 328.5

سياحة وفنادق مطروح 328.0

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 328.0

آداب بني سويف 327.5

دار العلوم القاهرة 327.5

آداب أسيوط 327.5

آداب انتساب موجه المنصورة