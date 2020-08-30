"تطوير معايير العمل بالشارقة" تطلق حملة توعية جديدة في المناطق الصناعية للوقاية من فيروس كورونا

الأحد 30 أغسطس 2020

أطلقت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة مؤخراً حملة توعية جديدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كوفيد- 19 في المناطق الصناعية والتجارية بإمارة الشارقة وذلك بهدف توفير أكبر قدر من الحماية والصحة والسلامة للعمال والشركات وجهات العمل في هذه المناطق، وتقليص احتمالات إصابتهم بالفيروس.



وقال سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة ان الحملة استهفدت جميع المرافق التي يرتادها العمال في المناطق الصناعية والتجارية بإمارة الشارقة وضوايحها مؤكدا أن الهيئة ماضية في تنفيذ جميع برامج التوعية للعمال وجهات العمل في الشارقة بمباركة واهتمام من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبدعم من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وبمتابعة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

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وأشار إلى أن هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة تستهدف الوصول بحملاتها التوعوية للوقاية من كوفيد- 19، إلى جميع العمال وجهات العمل في الإمارة لنشر التوعية الصحية وإيصال آخر المستجدات والتعليمات الوقائية لهم.

وقال بأن الهيئة تمكنت حتى الآن من الوصول بهذه الحملات إلى أكثر من 300 ألف عامل يعملون في حوالي 6 آلاف شركة. مضيفاً بأن الخطة لم يكن لها أن تحقق هذا النجاح لولا التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية خاصة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الوقاية والسلامة بالشارقة وشرطة الشارقة ووزارة الموارد البشرية والتوطين وشركة بيئة والجهات المختصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.