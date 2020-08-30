شكرا لقرائتكم خبر عن 85544 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل

الأحد 30 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة العمانية ،اليوم ،أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 85544 والوفيات 677 والمتعافين 80459 لتصل نسبة الشفاء إلى 94 بالمائة.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 35 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 402 والمنومين في العناية المركزة 156.

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