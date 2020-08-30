شكرا لقرائتكم خبر عن رفع أعلام الرايخ أمام «بوندستاج» يثير غضب «حزب ميركل» والان نبدء بالتفاصيل

عبرت رئيسة حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا عن غضبها الشديد تجاه صور متظاهرين عدوانيين رفعوا أعلام الإمبراطورية الألمانية (الرايخ الألماني) على سلم البرلمان الألماني بالعاصمة برلين.

وقالت أنيجرت كرامب-كارنباور، التي تشغل أيضا منصب وزيرة الدفاع الألمانية، في بيان وزعه حزبها اليوم الأحد: "يتعين عليّ القول إنني حقا غاضبة بشأن ذلك وبشأن الصور التي تمت رؤيتها هناك. أن يرفرف علم الرايخ مجددا على البرلمان الألماني، يعد أمرا لا يمكن تحمله".

يذكر أن متظاهرين ضد سياسة الدولة المتعلقة بمواجهة وباء كورونا اقتحموا مساء أمس السبت حاجزا أمام مبنى البرلمان الألماني في برلين، واقتحموا السلالم المؤدية إلى المبنى. ودفع أفراد الشرطة المقتحمين إلى الخلف، واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل وحدثت مشاجرات.