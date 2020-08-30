شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وفيات و362 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاحد ، ثلاث حالات وفاة جديدة.

بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 382 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات(وام) إلى تسجيل 362 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 69 ألفا و690 حالة.

ولفتت إلى أن 398 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 60 ألفا و600 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء قرابة 88 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.