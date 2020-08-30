شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يشكل لجنة تحقيق عليا في جرائم الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية. فيما أعلن إنهاء المرحلة الأولى من تقصي حقائق الانتهاكات ضد متظاهري تشرين الأول.

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