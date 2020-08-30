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مقتل 4 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع الأمن المصري

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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع الأمن المصري والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 4 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة أسيوط، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وأوضحت، في بيان اليوم، أن قوات الأمن استهدفت أحد الأماكن بقرية العقال القبلي بمركز البداري في محافظة أسيوط كان يختبأ به 4 مسلحين وقاموا بإطلاق النار على رجال الأمن فبادلوهم إطلاق النار مما أسفر عن مقتل 4 مسلحين وضبط مجموعة من الأسلحة .

وأشار البيان إلى أنه بتمشيط المنطقة تم العثور على ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها 10 قطع أسلحة محلية الصنع وبعض أجزاء تصنيع الأسلحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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