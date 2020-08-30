شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مرفأ بيروت: المملكة لم تتأخر يومًا في تقديم العون للبنان والان نبدء بالتفاصيل
وأكد في تصريح له، أن المملكة لم تتأخر يومًا في تقديم العون لمساعدة لبنان في تخطي محنته، معرباً عن شكره الجزيل للمملكة حكومة وشعبًا على هذه الوقفة غير المستغربة.
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