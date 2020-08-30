شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مرفأ بيروت: المملكة لم تتأخر يومًا في تقديم العون للبنان والان نبدء بالتفاصيل

ثمّن رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت باسم القيسي، المساعدات التي قدمتها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من خلال الجسر الجوي الإغاثي بتقديم مساعدات إنسانية للشعب اللبناني، إثر الانفجار الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأكد في تصريح له، أن المملكة لم تتأخر يومًا في تقديم العون لمساعدة لبنان في تخطي محنته، معرباً عن شكره الجزيل للمملكة حكومة وشعبًا على هذه الوقفة غير المستغربة.