شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 84636 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 530 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 120 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و81 حالة في منطقة الفروانية الصحية و80 حالة في منطقة حولي الصحية و76 حالة في منطقة الجهراء الصحية و55 حالة في منطقة العاصمة الصحية.