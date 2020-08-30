شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات حزب الله تحطم منصة مؤتمر للحراك في ساحة الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

حطم ميليشيات حزب الله تحطم منصة مؤتمر صحفي للحراك في ساحة الشهداء. وكانت خرجت مظاهرات احتجاجا على الحكومة اللبنانية إثر الانفجار الذي هز العاصمة بيروت. وعلق محتجون لبنانيون مشانق افتراضية لعدد من الساسة وقادة الأحزاب بينهم الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، والرئيس، ميشال عون، وذلك خلال احتجاجات في ساحة الشهداء بالعاصمة اللبنانية.

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