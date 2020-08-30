شكرا لقرائتكم خبر عن عمان.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 85 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 85544 والوفيات 677 والمتعافين 80459 لتصل نسبة الشفاء إلى 94%. وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 35 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 402 والمنومين في العناية المركزة 156.

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