كشف عمدتا أكبر مدينتين في تركيا، مؤخرا، أن الحكومة تحاول التستر على عودة منحى إصابات فيروس كورونا إلى الارتفاع، رغم الخطر الصحي المحدق بالناس من جراء عدم الشفافية.
وأضاف المسؤولان أن التقارير اللتي يتلقيانها بشأن وضع الوباء على مستوى محلي، لا تتطابق مع البيانات التي يجري الإعلان عنها من قبل الحكومة.
في غضون ذلك، نبه وزير الصحة التركي، فخر الدين الخوجة، إلى ارتفاع ملحوظ في الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الآونة الأخيرة.
ومساء السبت، أعلنت السلطات تسجيل 1549 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 39، وهذا الرقم هو الأعلى منذ منتصف مايو الماضي.
لكن إمام أوغلو ويافاس؛ وهما عضوان في حزب الشعب الجمهوري المعارض، يريان أن عدد الوفيات في مدينة كل منهما، يقتربُ من العدد الإجمالي المعلن عنه لإصابات البلاد برمتها، وهو أمر يدعو إلى الاستغراب.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر مما أعلن.. اتهامات لتركيا بالتستر على حصيلة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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