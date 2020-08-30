السيسي: مستمرون بالتوسع في مجالي التنقيب وإنتاج البترول

اكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي استمرار بلاده بالتوسع بالأنشطة الاستثمارية في مجالي التنقيب وانتاج البترول، مشددا على أن مصر تولي اهتماما خاصا بتطوير هذا القطاع الحيوي.
حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وعدد من كبار مسئولي الشركة.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي بأن اللقاء جاء في إطار متابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر.
ووفقا لراضي، فقد أشاد رئيس شركة "إيني" بالإجراءات الاحترازية الناجحة التي قامت بها مصر بمواقع مشروعات انتاج البترول والغاز المختلفة والتي مكنت مصر من استمرار عمل الحقول والانتاج بطاقتها.
وأكد رئيس إيني أن مصر شريكاً هاماً لنشاط الشركة الإيطالية على مستوى العالم ومن ثم يتطلع لاستمرار تطوير نشاط الشركة في مصر في مجالي التنقيب والانتاج خاصة في المنطقة الغربية البحر الاحمر.
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