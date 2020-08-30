

أفادت مصادر مطلعة بحسب وكالة "رويترز"، الاحد، بأن الرحلة التجارية الأولى في التاريخ من إسرائيل إلى الإمارات، والتي من المخطط لتنفيذها غدا الاثنين، ستحلق عبر أجواء السعودية ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية ووكالة "رويترز"، اليوم الأحد، عن مصادرهما، أن السعودية وافقت على أن تجري رحلة شركة "إل عال" غدا من تل أبيب إلى أبو ظبي عبر أجواء السعودية.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية توافق على تحليق أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات عبر أجوائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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