وجه ممثل المرجعية الدينية والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية عبد المهدي الكربلائي، الاحد، بالشكر لالوية الحشد الشعبي المشاركة في تأمين زيارة عاشوراء، مؤكدا ان الحشد ما زال على عهده في اكمال مسيرة الجهاد.

وقال الشيخ الكربلائي في رسالة وجهها الى الحشد الشعبي وأطلعت عليها الخليج 365، :"الى المجاهدين الأبطال من الوية الحشد الشعبي التي شاركت بإحياء مراسم عاشوراء، عظم الله اجوركم وشكر سعيكم، ما زلتم يا اخواني على عهدكم في اكمال مسيرة الجهاد فمن قبل جاهدتم وضحيتم لحفظ العراق وشعبه ومقدساته واليوم تجاهدون في حفظ مراسم عاشوراء والمعزين وامن المدينة المقدسة”.



واضاف، ان “هذا الجهاد الذي اختصكم الله فهنيئا لكم بما واسيتم به ال البيت الاطهار”.



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتهاء زيارة عاشوراء.. ممثل المرجعية يوجه رسالة إلى الحشد الشعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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