نيويورك تايمز:تركيا ستتعرض لانهيار اقتصادي في أقل من سنتين

وأوضح تقرير للصحيفة الأمريكية أن انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي سوف يتسبب في مواجهة تركيا تلك الحالة من الانهيار الاقتصادي في أقل من سنتين، لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا في تركيا بصورة مقلقة خلال الأيام الأخيرة.وأكد تقرير الصحيفة أن تحركات تركيا في السياسة الخارجية كانت لها آثارها السلبية على قوة الاقتصاد، لافتة إلى أن المحللين السياسيين يراقبون أثر تحركات الجيش التركي فى البحر المتوسط ضد فرنسا واليونان، وفقا لموقع «تركيا الآن».

ووفقا لتحليل المراقبين، فإن تجربة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان في شن الصراعات وتحريض المشاعر القومية تأتي لصرف انتباه الأتراك عن المشاكل المتعلقة بالمال، لافتين إلى أن سلطة أردوغان اهتزت في العام الماضي عندما فقد الحزب السيطرة على إدارة بلدية إسطنبول.



يذكر أن السوق المصرفية التركية باتت تشهد تقلبات جنونية، وتأثرت العملة الوطنية بالاتجاهات السياسية العامة في تركيا، حيث تواصل الليرة التركية هبوطها أمام سعر الدولار.