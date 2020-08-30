استقالة عضو ثالث بفريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قريب من وزارة المالية اللبنانية اليوم السبت، أن عضوا بارزا في فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي استقال ليصبح ثالث عضو يرحل بسبب الجمود الذي يعتري المحادثات.
وذكرت الوكالة أن المسؤول المستقيل هو طلال سلمان، مستشار وزارة المالية، بينما رفضت متحدثة باسم الوزارة التعقيب.
وشرع لبنان في مفاوضاته مع الصندوق في مايو بعدما تخلف عن سداد دينه السيادي الضخم، لكن المفاوضات أصابها الجمود في يوليو نظرا لعدم تنفيذ إصلاحات وبسبب خلاف داخل الجانب اللبناني بشأن حجم خسائره المالية الهائلة.
واستقالت الحكومة التي بدأت المحادثات بسبب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، مما غذى حالة الغضب الشعبي تجاه النخبة السياسية التي يحملها المواطنون المسؤولية عن مشاكل مثل الأزمة المالية الطاحنة الناجمة عن سوء الإدارة والفساد.
وشرع لبنان في مفاوضاته مع الصندوق في مايو بعدما تخلف عن سداد دينه السيادي الضخم، لكن المفاوضات أصابها الجمود في يوليو نظرا لعدم تنفيذ إصلاحات وبسبب خلاف داخل الجانب اللبناني بشأن حجم خسائره المالية الهائلة.
واستقالت الحكومة التي بدأت المحادثات بسبب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، مما غذى حالة الغضب الشعبي تجاه النخبة السياسية التي يحملها المواطنون المسؤولية عن مشاكل مثل الأزمة المالية الطاحنة الناجمة عن سوء الإدارة والفساد.
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