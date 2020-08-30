المعركة بدأت.. الليجا تقف مع برشلونة وميسي يصمم على الرحيل

وبحسب التقارير في الساعات القليلة الماضية، فهناك خطاب رسمي من قبل ميسي قد تم إرساله إلى نادي برشلونة يؤكد فيه على فسخ التعاقد من طرف الأرجنتيني.

ويستند ميسي على بند في العقد يمنحه كامل الحرية في فسخ التعاقد بعد نهاية كل موسم، لكن برشلونة يصُر على أن مدة البند قد انتهت في 10 حزيران الماضي.



وعلقت رابطة الدوري الإسباني على الأمر بإعلانها التضامن مع برشلونة ووجهت صدمة قوية بالنسبة لـ ميسي، جاءت كالتالي:

فيما يتعلق بالوضع التعاقدي للاعب ليونيل أندريس ميسي، وردًا على التفسيرات المختلفة لبنود عقد اللاعب مع برشلونة.

بعد الإطلاع على العقد بين النادي واللاعب، تبين الآتي:

- العقد ساري المفعول حاليًا ويحتوى على شرط إنهاء التعاقد بين الطرفين في حالة رغبة ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد.



ولكن هذا البند قد انتهى مفعوله في يونيو الماضي، وامتثالًا للوائح المعمول بها، واتباع الإجراءات في هذه الحالات، لن تقوم رابطة الدوري الإسبانية بتنفيذ هذا البند بفسخ تعاقد اللاعب.

وإذا أراد الرحيل عن برشلونة لن يتم ذلك إلا من خلال دفع المبلغ المذكور في قيمة الشرط الجزائي بعقده مع النادي (700 مليون يورو)".

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ليصبح بذلك من الصعب على ميسي فسخ تعاقده رسميًا مع برشلونة، إلا في حالة اللجوء إلى الفيفا والمحكمة الرياضية.

فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق بشأن الميركاتو في أوروبا، أكد بأن "بيان الدوري الإسباني لن يغير تصميم ميسي مصمم على الرحيل، ولا يزال الأرجنتيني متمسكًا بقراره".

وشدد فابريزيو على أن ميسي أخبر برشلونة مرة أخرى أنه لن يعود، ولا توجد لديه النية في البقاء مع النادي الكتالوني.

وشدد فابريزيو، على أن ليونيل اعتبر الملحمة قد بدأت بعد بيان الدوري الاسباني، وسيسعى خلال الفترة المقبلة للاتجاه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على ما يثبت صحة موقفه.