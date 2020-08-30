الكاظمي يقرر تشكيل لجنة تحقيقية تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية

قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، تشكيل لجنة تحقيقية تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.
وأشار إلى "إنهاء المرحلة الأولى بتقصي الحقائق التي رافقت الانتهاكات ضد متظاهري تشرين الأول"، مؤكداً "البدء بإحصاء الجرحى وضحايا التظاهرات لنيل استحقاقاتهم".
وأوضح الكاظمي:"لن نتوانى في تطبيق القانون ضد المعتدين على الممتلكات العامة والخاصة"، مؤكداً :"سنواجه الاعتداء على الأجهزة الأمنية والملاكات الطبية بأشد الإجراءات القانونية".
وتابع :"لن نسمح بأن يجرنا أحد أو طرف إلى اللادولة"، موضحاً ان "الانتخابات المبكرة هي التزامنا الثابت أمام الشعب العراقي".
وأكد الكاظمي أنه "قرر تشكيل لجنة تحقيقية عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية"، مبيناً أن "السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كل عراقي".
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