رئيس إسرائيل: معاهدة السلام مع الإمارات تجلب الأمل للمنطقة

قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأحد، إن معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل "تفتح فصلا جديدا في الشرق الأوسط يجلب الأمل لمنطقتنا".

ورحب في بيان تلقته ”الخليج 365”، بقرار دولة الإمارات بإلغاء مقاطعة إسرائيل، قائلا إن "القرار يخلق فرصا كثيرة للتعاون".

وقال:" أدعو الدول العربية والإسلامية الأخرى إلى اتباع طريق تلك الصداقة وإقامة علاقات كاملة ودافئة مع إسرائيل لإحلال السلام بين الأمم والشعوب.. والسلام مقابل السلام" .

وأضاف:" آمل أن تساعد روح التعاون هذه في بناء مستقبل من الثقة ، وكذلك مع الفلسطينيين".

وواصل حديثه، قائلا:" أرى روحًا جديدة في المنطقة منذ الإعلان عن معاهدة السلام مع الإمارات ".

Advertisements

وكان ريفلين عقد لقاء عمل مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، وأعضاء الوفد الأمريكي بمن فيهم آفي بيركوفيتش ، الممثل الخاص للمفاوضات الدولية، وبرايان هوك، المبعوث الأمريكي إلى إيران.

وفي وقت سابق الأحد، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، أن معاهدة السلام الإسرائيلية الإماراتية أهم تطور في الشرق الأوسط منذ 25 عاما.



وقال أوبراين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "اتفاق إبراهيم هو أهم تطور في الشرق الأوسط منذ 25 عاما".

وأكد أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية "ستكون لها انعكاساتها الايجابية على كل الشرق الأوسط".

وسبق ذلك أن أعرب وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، عن أمل حكومته في إقامة مراسم توقيع معاهدة السلام مع الإمارات في واشنطن بحلول منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.