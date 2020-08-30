لوكاشينكو في موسكو قريبا للقاء بوتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عقد لقاء في موسكو خلال الأسابيع المقبلة، حسبما أعلن الكرملين الأحد.

ولم يحدد الكرملين، في بيان، موعد الاجتماع.

وتحدث الرئيسان عدة مرات عبر الهاتف في ظل استمرار الأزمة السياسية في بيلاروسيا، كان آخرها الأحد، عندما هنأ بوتين لوكاشينكو بعيد ميلاده 66.

Advertisements

ووفقا للكرملين، أكد الجانبان من جديد عزمهما تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين وتوسيعها.

وتجاوب الرئيس الروسي مؤخرا، مع دعوة نظيره البيلاروسي، وأبلغه في اتصال هاتفي استعداد موسكو دعمه عسكريا "إذا لزم الأمر".

وكان لوكاشينكو الذي يواجه مظاهرات منددة بفوزه بولاية سادسة، طلب عون بوتين، قائلا "إن بلاده تواجه عدوانا".