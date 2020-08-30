هاميلتون بطلا لسباق جائزة بلجيكا للفورمولا 1 المزيد

تُوج البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بطلا لسباق جائزة بلجيكا الكبرى ببطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات.

سباق جائزة بلجيكا هو السابع خلال الموسم الحالي من سباقات فورمولا 1، والذي انطلق في يوليو/تموز الماضي بعد فترة من التوقف بسبب فيروس كورونا.

وكان السائق البريطاني قد نجح في تصدر التجارب التأهيلية، السبت، متفوقا على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس صاحب المركز الثاني.

Advertisements

فوز هاميلتون بسباق جائزة بلجيكا الكبرى جاء بعد التفوق على زميله الفنلندي في فريق مرسيدس فالتيري بوتاس الذي حل في المركز الثاني.

وفي المركز الثالث جاء ماكس فرستابن، سائق رد بول، وهو نفس الترتيب الذي انطلق به السباق بعد التجارب التأهيلية.

ويعد هذا الانتصار رقم 89 في مسيرة هاميلتون ليصبح قريبا من تحطيم رقم جديد لمايكل شوماخر، أسطورة فيراري.

شوماخر، بطل العالم 6 مرات، حقق 91 فوزا على مدار مسيرته في فورمولا 1، ليكون هاميلتون على بعد انتصارين فقط من تحطيم رقمه القياسي.