سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 30 أغسطس 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في معظم البنوك ولم يشهد سوى تحركات طفيفة لم تتجاوز القرش "الجنيه = 100 قرش" مقارنة بأسعار الأمس، وبلغ متوسط سعر العملة في السوق 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع.

كما بقي سعر العملة الخضراء على شاشات البنك المركزي المصري عند 15.79 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم 4 مستويات مختلفة في البنوك المصرية، وبلغ الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر نحو 3 قروش.

وهيمن سعر 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع على سعر صرف الدولار في 14 بنكا.

وأصدرت وزارة التخطيط المصرية تقريرا حول آراء المؤسسات الدولية حول الاقتصاد المصري والجنيه والاحتياطي النقدي، في الأشهر والسنوات المقبلة، في الوقت الذي يبدأ فيه الاقتصاد من التعافي من صدمة "كوفيد-19".

وقال التقرير إنه بالرغم من تخلي مستثمري المحافظ الأجنبية عن نصف حيازاتهم لأدوات الدين المصرية وسط موجة بيعية قياسية بالأسواق الناشئة خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين، فإن الجنيه المصري ظل متماسكا في ذروة الذعر العالمي بسبب جائحة "كوفيد-19"، وخسر فقط 3% من قيمته بين شهري مارس/ آذار ويونيو/ حزيران الماضيين.

ووفقا للتقرير فقد تعرض احتياطي النقد الأجنبي لصدمة خلال تلك الفترة فانخفض من 45.5 مليار دولار في بداية فبراير/شباط 2020 إلى 36 مليار في مايو/ أيار الماضي.

- تعافي الجنيه

وذكر التقرير أن كل من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومجلة الإيكونوميست قد توقعا زيادة استقرار الجنيه في الفترة المقبلة.

وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أن الجنيه ارتفع بنسبة 2% مقابل الدولار منذ يوليو/ تموز الماضي، فيما توقعت الإيكونوميست أن يرتفع الجنيه بنسبة 6.4% مقابل الدولار ليسجل الدولار 15.74 جنيه بحلول عام 2024. وفي الوقت نفسه، قالت وكالة فيتش إن الجنيه كان من بين أفضل العملاء أداء في الأسواق الناشئة، وتوقعت الوكالة أن يحافظ الجنيه على استقراره حتى نهاية عام 2020.

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ولكن سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعود الاحتياطي النقدي إلى ذروته السابقة، وفقا لرصد تقارير المؤسسات الدولية، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يتعافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر ببطء ليرتفع إلى نحو 40.1 مليار دولار بنهاية 2021/2020، ثم يرتفع إلى 51 مليار دولار بحلول 2025/2024.

وتوقعت الإيكونوميست تسارع نمو الاحتياطيات الأجنبية مع بداية 2022، بعد أن تتعافى قطاعات السياحة والتصدير والخدمات تماما من تأثيرات الجائحة.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع، في بنك عودة.

تاليا سجل الدولار أعلى سعر عند 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع، في 4 بنوك: الأهلي المصري، مصر، التنمية الصناعية، والمصري الخليجي.

السعر المهيمن في 14 بنكا

وهيمن سعر الدولار 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع، على تعاملات 14 بنكا: الإسكندرية، الكويت الوطني NBK، الأهلي اليوناني، مصر إيران، قناة السويس، الاستثمار العربي AIB، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، العربي الأفريقي الدولي، التعمير والإسكان، مصرف أبوظبي الإسلامي، بلوم، المصرف المتحد، والبنك الأهلي الكويتي.

أقل سعر للدولار

وسجلت 4 بنوك أقل الأسعار لصرف الدولار، اليوم الأحد، عند مستوى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع، وهم "كريدي أجريكول، البركة، المصرف العربي الدولي، وإتش إس بي سي HSBC".

سعر اليورو والإسترليني يصعد

وفي بنك مصر_ ثاني أكبر البنوك الحكومية، سجل سعر اليورو 18.70 جنيه للشراء و 18.99 جنيه للبيع، مقارنة بـ18.62 جنيه للشراء و 18.95 جنيه للبيع أمس السبت.

كما سجل الجنيه الإسترليني إلى 20.88 جنيه للشراء و 21.28 جنيه للبيع، مقارنة بـ20.83 جنيه للشراء و 21.15 جنيه للبيع خلال تعاملات الأمس وفقا لشاشة تعاملات بنك مصر،

استقرار سعر الريال والدرهم وصعود الدينار

واستقر سعر صرف الريال السعودي عند 4.13 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 4.28 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع، وفقا لبنك مصر.

بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي إلى 49.36 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع، مقارنة بـ 49.33 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع خلال تعاملات الأمس في نفس البنك.