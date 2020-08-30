أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 30 أغسطس

هبطت أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم الأحد على نحو طفيف، على الرغم من الصعود الذي يحققه المعدن الثمين عالميا مع تراجع الدولار إثر إعلان "المركزي الأمريكي" عن استراتيجية تستهدف سعر فائدة منخفض لفترة طويلة.

عالميا، سجل السعر الفوري للذهب 1974.90 دولار للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 0632 بتوقيت جرينتش.

أما في السوق السعودي فقد تراجع سعر الذهب عيار (24) في السعودية مسجلا 236.79 ريال (63.14 دولار) مقابل 237.01 ريال (63.19 دولار) في تعاملات الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار (21)، الأكثر مبيعا، هبوطا أيضا ليبلغ 207.19 ريال (55.25 دولار) مقابل 207.38 ريال (54.61 دولار) .

وجاء سعر جرام الذهب عيار (18) عند مستوى 177.59 ريال (47.36 دولار) مقابل 177.76 ريال (47.40 دولار).



أسعار الذهب منخفض التكلفة

وهبط سعر جرام الذهب عيار (14) إلى 138.13 ريال (36.83 دولار)، وعيار (12) سجل 118.38 ريال (31.57 دولار).

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وقالت "فوتسي راسل" لمؤشرات الأسواق، الخميس، إنها أطلقت مؤشر سندات للسعودية يقيس أداء السندات الحكومية بالعملة المحلية ذات معدل الفائدة الثابت، في خطوة قد تؤدي لتدفقات مالية جديدة إلى السوق السعودية.

أسعار الذهب عالميا

وانتعش الذهب بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي مع انخفاض الدولار الأمريكي، إثر إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن استراتيجية تستهدف سعر فائدة منخفضا لفترة طويلة.

واليوم الأحد سجل سعر الذهب الفوري نحو 1974.90 دولار للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 0632 بتوقيت جرينتش.

ويوم الجمعة، أغلق السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.7% ليصل إلى 1960.72 دولار للأوقية (الأونصة)، لتصل مكاسب الأسبوع الماضي لأكثر من 1%.

كانت الأسعار انخفضت بما يصل إلى 2.2%، يوم الخميس، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي.

وذكر بيان مجلس الاحتياطي أنه قد يسمح للتضخم بالارتفاع فوق هدفه البالغ 2% لبعض الوقت، مع الإبقاء على السياسة النقدية في وضع التيسير البالغ، وهو ما سيدعم الذهب.

وقال ديفيد مادن، محلل السوق لدى سي.إم.ٍسي ماركتس، "التراجع الكبير في العملة الأمريكية رفع الذهب".