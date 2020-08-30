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السعودية تسجل تراجعاً كبيراً في إصابات كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

السعودية تسجل تراجعاً كبيراً في إصابات كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد عن تسجيل   910 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السعودية إلى 314,821 إصابة.

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وأضافت أن عدد الحالات النشطة في المملكة وصل إلى 21,284، منها 1545 حالة حرجة، مشيرة إلى تسجيل 30 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في المملكة إلى 3870 وفاة.

 

وأكدت ارتفاع حالات الشفاء بعد تسجيل 1226  حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا بالسعودية إلى 289,667 حالة.

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