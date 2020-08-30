فريق "بصمة وطن" يحتفي بيوم المرأة الإماراتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قام فريق بصمة وطن التطوعي بتكريم الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية وفريق عملها تقديرا للجهود المبذولة في نشر الوعي المجتمعي خلال الظروف الصحية الراهنة واحتفاءًا بيوم المرأة الاماراتية.



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واعتبر العضو المؤسس رئيس فريق بصمة وطن أحمد الدباني النعيمي هذا التكريم تعبيرا صادقا عن الدور الذي تقوم به المرأة الإماراتية في المجتمع، حيث تتبوأ المكانة التي تتقاسم فيها الأدوار جنبا إلى جنب نحو رفعة الوطن انطلاقا من دورها الأسري ومرورا بتمكينها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في شتى مناحي الحياة.

كما أكد فريق المبادرة على أن الاحتفاء بهذا العام بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار “التخطيط للخمسين ... المرأة سند للوطن " يحمل الكثير من المعاني والطموحات التي طالما عبرت عنها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تجاه الدور المأمول للمرأة الإماراتية والذي يتجاوز الأطر التقليدية باعتبارها السند في كل موقع وفي مختلف القطاعات وشريكا أساسيا في الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة مما يعظم من إنجازاتها خاصة بعدما نجحت في تحقيق النقلات النوعية في العديد من مساهماتها ومشاركاتها الوطنية.

وقد حضر التكريم إلى جانب رئيس الفريق أعضاء الفريق المرافق من مؤسسي المبادرة الوطنية محمد سليمان الشحي وقاسم أحمد المرشدي، والذين أكدوا على دور ومكانة المرأة الإماراتية وما تحظى به من اهتمام وتمكين وصل بها إلى مصاف الريادة العالمية لتكون اليوم وجها مشرقا في العطاء والتميز.