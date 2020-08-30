"إسلامية دبي" تعلن عن رفع تعليق الصلاة في المناطق الصناعية بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30 %

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن رفع تعليق الصلاة في المساجد في المناطق الصناعية والمدن العمالية بالإمارة بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30 % وذلك بدءا من صلاة فجر اليوم على أن يستمر تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر.



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وجاء قرار الافتتاح بعد وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من مرتادي المساجد وذلك بعد الإعلان الرسمي عن العودة التدريجية لرفع تعليق الصلاة في المساجد بإمارة دبي.

وتؤكد الدائرة وجوب حرص الجميع أفرادا وجماعات على التقيد والالتزام بالتعليمات التي اعتمدتها الجهات الرسمية للحد من تفشي وباء كورونا.

ويأتي فتح أبواب المساجد مجددا ورفع تعليق الصلاة أمام المصلين بالإمارة وفق شروط وضوابط رسمية في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمكافحة انتشار الوباء ضمن خطة تتألف من 8 إرشادات للمصلين و9 ضوابط عامة لإقامة الصلاة في المساجد.