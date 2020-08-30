شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تحقق مع ضابط كبير بشأن "خرق أمني" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت فرنسا اليوم الأحد أن ضابطا كبيرا يعمل مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) خضع للتحقيق على خلفية "خرق أمني".

Advertisements ورفضت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الواقعة لكن إذاعة "أوروبا 1" قالت: "يخضع ضابط كبير للتحقيق بشأن.. خرق أمني". وذكرت الإذاعة أن ثمة اشتباه بأن ضابطا يعمل مع حلف شمال الأطلسي في إيطاليا أرسل وثائق حساسة إلى المخابرات الروسية.

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