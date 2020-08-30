«السويد تشتعل».. نشر صور وفيديو للحظة حرق المصحف الشريف بمدينة مالمو على يد متطرف.. واعتقال 20 شخصا.. والشرطة تعلن تورط عناصر بحزب يمينى دنماركى

حالة من الغضب والاستياء تصاحبها اشتباكات وتظاهرات اجتاحت السويد بعدما أقدم متطرف على حرق نسخة من القرآن فى السويد، ما أثار احتجاجات عنيفة من قبل المسلمين تعبيرا عن غضبهم الشديد لحرق المصحف.

وتداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، لحظة قيام متطرف حرق نسخة من القرآن بعد وضعها على الأرض، الأمر الذى أدى إلى خروج مظاهرات حاشدة احتجاجات على هذه الأفعال المناهضة للإسلام.

كما تداول البعض صورا ترصد الاحتجاجات العنيفة، فيما قال متحدث باسم الشرطة، أن المحتجين رشقوا رجال الشرطة بكل ما طالته أيديهم كما أُضرمت النار فى إطارات سيارات. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وفى وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الشرطة السويدية باتريك فورس، أن المتظاهرين المرتبطين بالحزب اليمينى المتطرف الدنماركى "سترام كورس"، هم فى الأصل السبب فى أعمال العنف وحرق نسخة من القرآن، حيث كانوا يعملون فى منطقة صناعية فى مالمو التى كانت مسرحا للأحداث كحرق المصحف، والاحتجاجات العنيفة". كما يظهر مقطع فيديو نُشر فى وسائل الإعلام، عدة أشخاص يركلون مصحفًا، دون معرفة ما إذا كان هو نفس الكتاب الذى تم حرقه.

وكانت السلطات السويدية قد منعت السياسى الدنماركى، راسموس بالودان، زعيم حزب متشدد مناهض للإسلام، من دخول السويد لعقد اجتماع فى مالمو. وكان من المقرر أن يسافر راسموس بالودان، زعيم حزب "الخط المتشدد" الدانماركى اليمينى المتطرف المناهض للهجرة، إلى مالمو لإلقاء خطاب خلال حادثة إحراق المصحف، التى أقيمت وقت صلاة الجمعة.

أعلنت الداخلية السويدية اليوم السبت، عن اعتقال ما بين عشرة وعشرين شخصًا فيما أصيب عدد من ضباط الشرطة بجروح طفيفة إثر أحداث فى مالمو (جنوب السويد)، والتى أعلنت أنه نتيجة أعمال تتعلق بحرق مصحف من قبل أنصار اليمين المتطرف، لاحتجاجاتهم على منع السلطات دخول قيادى يمينى متطرف دنماركى إلى البلاد .

وصرح المتحدث باسم الشرطة باتريك فورس لوكالة الأنباء الفرنسية، أن المتظاهرين الذين اعتقلوا أطلق سراحهم جميعا.

Advertisements

واندلعت الحوادث الأولى فى وقت مبكر من مساء الجمعة فى ثالث مدينة فى مملكة الشمال، قبل أن تتصاعد فى حوالى الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت المحلي.

ووفقاً لصحيفة التابلويد اكسبرس، قال ريكارد لوندكفيست، المتحدث باسم الشرطة، أن المتظاهرين ألقوا بأشياء على الشرطة وأشعلوا النار فى مبانى، بعد " إحراق مصحف فى المنطقة فى وقت سابق".

قالت الشرطة السويدية، إن أعمال شغب اندلعت يوم الجمعة فى مدينة مالمو بجنوب البلاد حيث تجمع ما لا يقل عن 300 شخص للاحتجاج على أنشطة مناهضة للإسلام.

وقال المتحدث: " لم نسيطر على الوضع ولكننا نعمل بقوة للسيطرة عليه، ونرى أن هناك صلة بين ما يحدث حاليا وما حدث فى وقت سابق اليوم".

وأضاف أن المظاهرات تصاعدت فى نفس المكان الذى أحرق فيه اليمنيون المتطرفون القرآن.

وقالت صحيفة آفتونبلاديت أن مالمو شهدت عدة أنشطة مناهضة للإسلام يوم الجمعة من بينها قيام ثلاثة رجال بركل نسخة من القرآن فيما بينهم فى ميدان عام.



وصرح المتحدث باسم الشرطة باتريك فورس لوكالة الأنباء الفرنسية، ان المتظاهرين الذين اعتقلوا " اطلق سراحهم جميعا ".