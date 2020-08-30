بائع الفريسكا المتفوق في الثانوية: وزير الشباب كملني.. وفخور بالتعليم الحكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري و محمد عامر:

قال الطالب إبراهيم عبد الناصر، المعروف إعلاميا بـ"بائع الفريسكا" إنه تلقى اتصالات من عدد من مؤسسات الدولة لتكريمه وعرض تقديم منح له خلال سنوات دراسته، معربًا عن سعادته بالدعم المعنوي الذي وجده بعد انتشار قصته.

وأضاف إبراهيم في حديثه لـ"الخليج 365"، اليوم الأحد، أنه من المقرر توجهه إلى وزارة الشباب والرياضة بعد يومين لمقابلة الوزير بعد دعوة تلقاها لتكريمه ودعمه.

وتابع أنه كان تلقى اتصالا آخر من وزارة التعليم العالي، أخبروه خلالها استعداد الوزير تلبية رغبته في الالتحاق بأي جامعة يختارها والتكفل بمصاريف الدراسة بها، إلا أنه اختار الالتحاق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، لافتا إلى أنه فخور بكونه أحد طلاب مدارس المتفوقين التابعة للتعليم الحكومي المجاني الذي وصل من خلاله لمستوى متميز في الدراسة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يبيع الفريسكا على أحد الشواطئ ويؤكد رغبته في الالتحاق بكلية الطب، بعد تفوقه في الثانوية العامة بنسبة 99.6% بمدرسة شهداء ٢٥ يناير الثانوية التابعة لإدارة شرق التعليمية في الإسكندرية.

وقال عبد الناصر راضي، والد الطالب إبراهيم المعروف إعلاميا بـ"بائع الفريسكا" إن نجله ليس المتفوق الوحيد في أسرته، وأن أشقائه الصغار يسيرون على خطاه لتحقيق أفضل الدرجات العلمية والتميز في دراستهم.

وأضاف راضي في حديثه لـ"الخليج 365" خلال لقاء بمنزله: "إبراهيم لديه شقيقين أتموا هذا العام المرحلة الابتدائية والإعدادية هم خالد ومنة، حقق الشقيق الأصغر نسبة 98% في مجموع درجات المرحلة الإعدادية بينما حصدت الشقيقة الصغرى نسبة 99% في المرحلة الإعدادية".

وتابع "ما حدث مع ابني إبراهيم يعتبر حافزًا لإخوته في السير على خطاه للوصول إلى درجة علمية كبيرة، وهذا ما ربيتهم عليه أن يهتموا بدراستهم لأنها ستكون السند لهم في الحياة"، معقبًا: "أولادي رافعين راسي، وبحلم يكونوا في أعلى الدرجات عشان ينفعوا الناس والبلد".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يبيع الفريسكا على أحد الشواطئ ويؤكد على رغبته في الالتحاق بكلية الطب، بعد تفوقه في الثانوية العامة بمجموع 99.6% بمدرسة شهداء ٢٥ يناير الثانوية التابعة لإدارة شرق التعليمية في الإسكندرية.

Advertisements

اقرأ أيضًا

والد "بائع الفريسكا" المتفوق في الثانوية: "إخوته حققوا الامتياز أيضًا" - صور

"بائع الفريسكا" المتفوق في الثانوية: "مصر فيها مليون إبراهيم بيجري ورا حلمه"

والد "بائع الفريسكا" المتفوق بالثانوية لـ"الخليج 365": "محدش توقع التكريم الإلهي" -صور

مستند.. "بائع الفريسكا" نموذج ناجح لأوائل الثانوية العامة في الإسكندرية

صور.. جامعة الإسكندرية تكرم الطالب المتفوق "بائع الفريسكا": "صانع الأمل"

صور.. الخليج 365 في منزل "بائع الفريسكا" أول الثانوية: "حلمي السير على خطى يعقوب"

"نفسي أريح أبويا".. بائع الفريسكا المتفوق في الثانوية العامة يتحدث لـ"الخليج 365"