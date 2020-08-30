الأول على الدبلومات الفنية: "استفدت من كورونا.. وطموحي الهندسة" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

قال الطالب أسامة رمضان الجرف، أول الجمهورية في المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات، بمجموع 698.5 درجة بنسبة نجاح 99.79%، إن والده صاحب الفضل في تفوقه بعد أن شجعه على الالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، عقب المرحلة الإعدادية، بدلًا من الثانوي العام.

وأضاف أنه وضع هدفًا أمامه أن يلتحق بكلية الهندسة من خلال التفوق في مدرسته، فحرص على تحصيل الدروس والمذاكرة أولا بأول.

وأوضح الجرف أنه كان يخرج من مدرسته في الثانية ظهرا، ومن بعدها يبدأ في تحصيل دروسه حتى موعد نومه، وذلك منذ اليوم الأول في العام الدراسي، وهو ما ساعده على تفوقه وحصوله على المركز الأول على مستوي الجمهورية.

ولفت إلى أنه استغل فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، في تكثيف المذاكرة على مدار اليوم، بعد أن توفر له وقت أكثر عقب تعطيل الدراسة.

