الحاصلة على المركز الأول بدبلوم تجارة: "سعيت كثيرًا وربنا حقق لي أمنيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت حسناء محروس سماحة، الطالبة بمدرسة أشمون الفنية المتقدمة التجارية، بمحافظة المنوفية، إنها تفاجأت بحصولها على المركز الأول بمجموع 485 درجة من 500 بنسبة 97%، بشهادة الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات.

وأضافت حسناء سماحة أنها تفاجأت أيضًا بمكالمة "الخليج 365" معها، وإبلاغها بالحصول على المركز الأول، معقبةً: "عرفت النتيجة من خلال (الخليج 365)، وكانت أمنية، وربنا حققها لي".

وتابعت الطلبة: "سعيت كثيرًا للحصول على ما أنا عليه الآن، كنت أذاكر كثيرًا؛ ولكن مش محددة وقت للمذاكرة"، مضيفة أنها ستستكمل تعليمها والالتحاق بكلية التجارة.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد اليوم الأحد، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/ 2020، الدور الأول.