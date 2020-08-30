صور.. نائب محافظ سوهاج يتفقد إدارة خدمة المواطنين في حي شرق

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:
تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم السبت، خلال جولة ميدانية سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بحي شرق سوهاج، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح "القاضي" أن تلك الزيارة تأتي في إطار متابعة سير العمل بإدارات خدمة المواطنين على مستوى المحافظة، والوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والموظفين.
ووجه نائب محافظ سوهاج بضرورة تفعيل الربط الإلكتروني بين إدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية لتحقيق أكبر معدلات لإرضاء المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة.
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