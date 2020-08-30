والد "بائع الفريسكا" المتفوق في الثانوية: "إخوته حققوا الامتياز أيضًا" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

قال عبد الناصر راضي، والد الطالب إبراهيم المعروف إعلاميا بـ"بائع الفريسكا" إن نجله ليس المتفوق الوحيد في أسرته، وأن أشقائه الصغار يسيرون على خطاه لتحقيق أفضل الدرجات العلمية والتميز في دراستهم.

وأضاف راضي في حديثه لـ"الخليج 365" خلال لقاء بمنزله: "إبراهيم لديه شقيقين أتموا هذا العام المرحلة الابتدائية والإعدادية هم خالد ومنة، حقق الشقيق الأصغر نسبة 98% في مجموع درجات المرحلة الإعدادية بينما حصدت الشقيقة الصغرى نسبة 99% في المرحلة الإعدادية".

وتابع "ما حدث مع ابني إبراهيم يعتبر حافزًا لإخوته في السير على خطاه للوصول إلى درجة علمية كبيرة، وهذا ما ربيتهم عليه أن يهتموا بدراستهم لأنها ستكون السند لهم في الحياة"، معقبًا: "أولادي رافعين راسي، وبحلم يكونوا في أعلى الدرجات عشان ينفعوا الناس والبلد".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يبيع الفريسكا على أحد الشواطئ ويؤكد على رغبته في الالتحاق بكلية الطب، بعد تفوقه في الثانوية العامة بمجموع 99.6% بمدرسة شهداء ٢٥ يناير الثانوية التابعة لإدارة شرق التعليمية في الإسكندرية.

"الخليج 365" أجرى زيارة لمنزل الطالب المتفوق بمنطقة العوايد شرقي الإسكندرية والذي تحدث عن طبيعة مهنته التي لم تتعارض مع حصوله على نسبة 99.6% في الثانوية العامة شعبة علمي علوم، قائلا: تعلمت تحمل المسؤولية من صغري لأساعد نفسي وأخفف الأعباء عن عائلتي، ولا أخجل أبدا من هذه المهنة التي أمارسها من صغري.

وعن تفوقه الدراسي أوضح إبراهيم أنه كان يحصد مراكز متقدمة في جميع مراحل التعليم الأساسي، حيث حقق مستوى الامتياز في الشهادة الابتدائية، والتي أهلته للالتحاق بأحد مدارس المتفوقين الإعدادية، ليحصل على مستوى امتياز، حتى تكلل مجهوده بالنجاح في الثانوية العامة، وجميعها مدارس حكومية، مبينًا أنه لم يعتمد على الدروس الخصوصية سوى في بعض المواد الصعبة، وكان يكتفي بالمذاكرة وحفظ وفهم الدروس في الحصص المدرسية".

وعن طموحاته في الفترة المقبلة، قال "هدفي الأول دراسة الجراحة العامة في كلية الطب، وأحلم أن أسير على خطى الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب الشهير لأنه مثال قوي على الإنسانية والنجاح وحب العمل".

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