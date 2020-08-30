ليبيا تُسجل 465 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 13 ألفا و423 حالة.
وأضاف المركز، وفقا لما أوردته بوابة "الوسط"الليبية، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ عدد الوفيات 232، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الحالات النشطة يصل إلى 11 ألفا و781.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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