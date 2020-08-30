دقلو يبحث مع نائب رئيس جنوب السودان آليات تنفيذ اتفاق السلام

بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام الفريق أول محمد حمدان دقلو اليوم الأحد، بمقر إقامته بفندق بريميد بجوبا مع الدكتور رياك مشار

النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان سير متابعة تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان عقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.



كما تطرق اللقاء إلى الإعدادات والترتيبات الجارية للإحتفال بالتوقيع بالأحرف الأولى على إتفاق سلام السودان يوم غد الإثنين بقاعة الحرية بمدينة جوبا.



وأمن اللقاء على أهمية التنسيق المشترك بين الدولتين في كافة المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

