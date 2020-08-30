بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، فى جوبا، مع الدكتور رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، متابعة تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان، عقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. جمهورية جنوب السودان، متابعة تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان، عقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان اليوم Advertisements - أن اللقاء تطرق إلى الإعدادات والترتيبات الجارية للاحتفال بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام السودان يوم غد الاثنين بمدينة جوبا. - أن اللقاء تطرق إلى الإعدادات والترتيبات الجارية للاحتفال بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام السودان يوم غد الاثنين بمدينة جوبا. وأكد اللقاء أهمية التنسيق المشترك بين الدولتين في كافة المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم وجوبا يبحثان مُتابعة تنفيذ اتفاق السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.