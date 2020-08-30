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إقليم كردستان يُسجل 540 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان تسجيل 540 إصابة جديدة و17 حالة وفاة بفيروس المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الأحد، أنها

أجرت 5 ألاف و71 فحصا جديدا في كل من (أربيل والسليمانية، وكرميان، ودهوك، وحلبجة).

 

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وأوضحت أنه تم تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. مشيرة إلى أنه

تم تسجيل 293 حالة شفاء من الفيروس وتسجيل 17 حالة وفاة.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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