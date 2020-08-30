أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان تسجيل 540 إصابة جديدة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الأحد، أنهاأجرت 5 ألاف و71 فحصا جديدا في كل من (أربيل والسليمانية، وكرميان، ودهوك، وحلبجة).
وأوضحت أنه تم تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. مشيرة إلى أنهتم تسجيل 293 حالة شفاء من الفيروس وتسجيل 17 حالة وفاة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر إقليم كردستان يُسجل 540 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.