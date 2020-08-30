العراق يُسجل 3731 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 3731 إصابة بكورونا و3860 حالة شفاء في العراق.
وقالت الوزارة في بيان تلقته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أنه "تم فحص (20193) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق لهذااليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1587326 )".
وسجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3860) حالة شفاء في العراقوالإصابات الجديدة لهذا اليوم : 3731 حالة، والوفيات 68 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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