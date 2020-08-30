أوكرانيا تُسجل 2096 إصابة جديدة بكورونا

سجلت أوكرانيا 2096 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 119 ألفا و74 إصابة، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية اليوم الأحد.
وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا-وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- بأن السلطات سجلت 35 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال اليوم الماضي، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات التي سجلتها البلاد منذ بدء انتشار الوباء إلى 2527 حالة وفاة.
كما أشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد المتعافين من كوفيد-19 ارتفع إلى 56 ألفا و734 شخصا بعد تعافي 598 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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