السنغال تُسجل 100 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأحد، تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 13 ألفًا و556 حالة مؤكدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته الإذاعة السنغالية، أنه تم إجراء 1276 فحصًا،كما أن هناك 155 شخصًا من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 9388 شخصا.
وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابةبالفيروس بلغ 284 شخصًا في حين تتابع 3883 حالة العلاج بالمستشفيات.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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