تاجيل دراسة المنح بجامعة الملك سعود

أعلنت جامعة الملك سعود، تأجيل الدراسة للفصل الدراسي الأول بالعام الجامعي الحالي 2021 لجميع طلبة المنح الخارجية المتواجدين خارج المملكة.

وأوضحت الجامعة أن القرار جاء مراعاة للظروف الاستثنائية الحالية المتمثلة في استمرار تعليق حركة الملاحة الجوية، بسبب انتشار فيروس "كورونا"، ولعدم

تمكن طلبة المنح الخارجية الذين غادروا إلى بلادهم؛ من العودة إلى المملكة.

وأشارت الجامعة إلى أنه ستتم مراعاة عدم احتساب التأجيل لهذا الفصل ضمن العدد الأقصى لمرات التأجيل المسموح بها للطالب

بحسب لائحة الدراسة والاختبارات وقاعدتها التنفيذية، واللائحة الموحدة للدراسات العليا.

ولفتت إلى أنه بالنسبة لطلبة المنح المتخرجين من نفس الجامعة للمرحلة السابقة والمرشحين للقبول في درجة علمية أعلى ولم يصدر لهم أرقام جامعية بعد؛ سيتم إصدار الأرقام الجامعية على الفصل الدراسي الثاني أو لحين انتهاء تعليق السفر إلى المملكة والوصول إلى مقر الجامعة.